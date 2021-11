Brasile: ministero Salute firma accordo per acquisto 100 milioni dosi vaccino Pfizer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Pfizer Brasile, Marta Diez, ha evidenziato che oltre ai 100 milioni di dosi, il contratto prevede anche possibilità di modifiche del contratto e delle forniture per soddisfare le richieste di vaccini adattati alle nuove varianti. "L'accordo prevede anche la possibilità di aumentare il numero di dosi previste per immunizzare il Paese di oltre 50 milioni di vaccini aggiuntivi, portando il numero totale di vaccini in dosi potenziali a 150 milioni di dosi nel 2022, che include la possibilità di fornire versioni modificate di vaccino contro nuove varianti", ha spiegato. (Brb)