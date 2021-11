Brasile: sindaco Salvador cancella festeggiamenti di capodanno, carnevale in bilico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Salvador, capitale dello stato brasiliano di Bahia, Bruno Reis, ha annunciato la cancellazione del "Virada Festival", kermesse organizzata tradizionalmente in città per celebrare il capodanno. Lo ha riferito il sindaco in una conferenza stampa. Reis ha colto l'occasione per precisare che la decisione sullo svolgimento del carnevale non è stata ancora presa, perché, a differenza degli eventi di capodanno, la decisione non dipende solo dal municipio bensì coinvolge anche il governo dello stato. Il sindaco Reis ha sottolineato di aver aspettato il più possibile prima di prendere una decisione sul capodanno in attesa di aver a disposizione tutti i dati per poter valutare al meglio la situazione. (segue) (Brb)