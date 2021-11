Brasile: sindaco Salvador cancella festeggiamenti di capodanno, carnevale in bilico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevo detto che avremmo ritardato il più possibile nel prendere una decisione, cercando di essere sicuri della nostra posizione una volta assunta. Avevo anche detto che avrei valutato in base a quanto succedesse nel Paese e ne mondo in relazione all'andamento della pandemia", ha affermato il sindaco. "Oggi Salvador ha il 99 per cento della popolazione sopra i 12 anni vaccinata con la prima dose e l'81 per cento con la seconda dose. Stiamo vaccinando persone di altri municipi dello stato, senza richiedere la residenza. Inoltre, stiamo già vaccinando tutti coloro che hanno più di 18 anni, con la terza dose, a partire da cinque mesi dalla data della seconda dose. Il numero di morti e ricoveri cala nella nostra città. Ma, in uno scenario di incertezza e dubbi, non c'è modo di organizzare il Virada Festival, che è un evento che attira oltre 250mila persone", ha concluso Reis. (Brb)