Milano: successo di pubblico per la 78esima edizione di Eicma

- Si è conclusa ieri, domenica 28 novembre, a Fiera Milano Rho, la 78esima edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote. "La grande presenza del pubblico ci ha permesso di riaffermare la centralità internazionale del nostro appuntamento e di proiettarlo nuovamente al domani", dichiara in una nota a riguardo il presidente di Eicma, Pietro Meda. "Alla luce delle restrizioni vigenti, quello raggiunto è il miglior risultato possibile - ha sottolineato Meda -. Si tratta di una prova di forza resa possibile grazie alla fiducia degli espositori e alla loro fedeltà al pubblico, che ha risposto con grande entusiasmo. A loro va un sentito ringraziamento". Nei quattro giorni di apertura al pubblico, pur essendo la superficie espositiva minore rispetto gli anni precedente causa pandemia, sono state registrate 342.644 presenze complessive, raggiungendo il limite massimo di capienza previsto dalle normative. Eicma si è confermata come la manifestazione più importante in termini di affluenza accolta nel quartiere fieristico di Rho dal 2020. Positiva anche l'attrattività internazionale dell'evento espositivo sul fronte business che, nonostante le ultime restrizioni e le difficoltà legate agli spostamenti internazionali, ha accolto 28.841 operatori del settore, 43 per cento stranieri, e 5.127 tra giornalisti, influencer, tecnici e professionisti della comunicazione. "L'impegno delle aziende del settore e dei partner è stato determinante – commenta l'amministratore delegato di Eicma Paolo Magri – per incanalare il grande desiderio di due ruote che proviene dal mercato in un contenitore unico di opportunità globali e mettere in scena il frutto degli investimenti dell'industria di riferimento e il futuro della mobilità su due ruote". Il successo di pubblico non si è poi fermato all'interno dei padiglioni, ma si è spinto fino agli spazi esterni della manifestazione che, oltre a ospitare l'esclusivo tributo alla carriera di Valentino Rossi, hanno presentato quest'anno un ricco e consolidato palinsesto di esibizioni, spettacoli, gare e opportunità di test ride molto apprezzato dagli amanti delle due ruote. L'edizione 2022 è prevista dall'8 al 13 novembre. (Com)