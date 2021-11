Legge Bilancio: D'Incà, incontro positivo, necessari ascolto e condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, afferma: "Questa sera abbiamo iniziato, in un clima molto positivo, un ciclo di incontri con il presidente Draghi, il ministro Franco e, di volta in volta, i capigruppo parlamentari e i capi delle delegazioni dei partiti di maggioranza per rendere quanto più condiviso e fluido possibile il percorso della manovra di Bilancio. Un confronto accolto in maniera positiva sia dai partiti che dal governo - si legge in una nota -, perché in questo momento il Paese ha bisogno degli strumenti per rilanciare l’economia, le attività socio-culturali e continuare la lotta al coronavirus. E questo sarà possibile soltanto se tra le forze di maggioranza ci sarà dialogo e intesa sulle strategie da adottare e sui nuovi obiettivi da raggiungere". L'esponente dell'esecutivo prosegue: "Oggi è stata la volta del Movimento cinque stelle presentare le proprie istanze, domani ci saranno altri tre incontri per ascoltare le richieste di Lega, Forza Italia e Pd, infine mercoledì si siederanno al tavolo Coraggio Italia, Italia viva, Liberi e uguali e le Autonomie. Ascolto, condivisione e sintesi, queste sono le direttrici che dobbiamo seguire per dare un futuro solido al Paese". (Com)