Israele-Marocco: ambasciatore Balla, ripristino relazioni è la consacrazione dei legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica intesa relativa alla riattivazione degli accordi e il ripristino delle relazioni tra Israele e Marocco del dicembre 2020 "è la consacrazione dei legami particolari che legano i due paesi”. Lo ha detto l'ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla in occasione dell’evento “Accordo tripartito Israele, Marocco, Usa. Un lume di pace a un anno dalla firma” presso la Fondazione Alcide De Gasperi a Roma. Il diplomatico ha ricordato la profondità del legame con gli ebrei marocchini e i riferimenti alla componente ebraica all'interno della costituzione del Regno nordafricano.” Da dicembre ad oggi l’accordo trilaterale ha costituito la base di rapporti e un percorso collaborazione”, ha evidenziato Balla, ricordando la “moltitudine di azioni intraprese come la visita del ministro degli Esteri israeliano (Yair) Lapid sul piano diplomatico, la firma di oltre 20 accordi in ambito economico e la creazione del consiglio cooperazione che ha contribuito ad avvicinare gli imprenditori dei due Paesi”. Gli “scambi commerciali sono aumenti del 50 per cento nei primi sei mesi del 2021”, ha aggiunto. “La natura trilaterale dell’accordo gli conferisce tutta la sua importanza, ha concluso l'ambasciatore, sottolineando la solidità delle relazioni con gli Stati Uniti.(Res)