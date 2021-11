Bolivia: arrivata a La Paz la marcia a sostegno del presidente Arce, "con il popolo non si scherza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marcia a sostegno dell'esecutivo del presidente della Bolivia Luis Arce indetta dalle organizzazioni sociali vicine alla coalizione di governo del Movimento politico per il socialismo (Mas), si è conclusa oggi in modo pacifico nella capitale La Paz con un comizio al quale hanno partecipato decine di migliaia di persone. Il capo di Stato si è messo oggi alla testa della marcia iniziata il 23 dalla località di Caracollo, nel Tropico di Cochabamba, ed ha affermato che l'iniziativa rappresenta "un monito alla destra" già che "il popolo vuole che tranquillità e pace e che si rispetti la democrazia e il voto". "Con il popolo non si scherza", ha quindi affermato Arce in dichiarazioni rilasciate "Bolivia Tv". "I nostri compagni Lucho Arce presidente e David Choquehuanca vicepresidente, si sono uniti alla #MarchaPorLaPatria, insieme arriveremo nella città di La Paz, da dove diremo ai golpisti che il popolo si rispetta", ha affermato per parte sua l'ex presidente Evo Morales sul suo profilo Facebook. (segue) (Brb)