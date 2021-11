Bolivia: arrivata a La Paz la marcia a sostegno del presidente Arce, "con il popolo non si scherza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha espresso preoccupazione per le segnalazioni di violenze ricevute durante le recenti manifestazioni in Bolivia e ha invitato lo Stato e la società boliviani ad ascoltare le raccomandazioni del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) a promuovere il dialogo. In un comunicato la Cidh ha riferito di aver preso atto delle relazioni dell'Ufficio del difensore civico boliviano sulla morte di una persona a Potosì e sulle presunte violazioni commesse dalle forze dell'ordine. La Commissione ha quindi condannato qualsiasi atto di violenza, in particolare quelli basati sulla discriminazione razziale, e ha esortato le autorità del Paese a indagare, perseguire e punire i responsabili. La Cidh ha ricordato che i leader politici e le persone che esercitano funzioni pubbliche "sono chiamati al rispetto del principio della libertà di espressione e di accettazione della diversità delle opinioni". (segue) (Brb)