Covid: Laforgia (Leu), immunizzazione di portata globale o ci trascineremo emergenza per anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, osserva: "È inutile girarci attorno, l'Europa e l'Italia stanno affrontando la quarta ondata. Tornano a salire contagi, ricoveri e la saturazione delle terapie intensive rischia di colpire diverse Regioni, sempre più prossime alla zona gialla. E se abbiamo resistito finora come Paese è proprio grazie alla campagna vaccinale - continua il parlamentare in una nota -, che però ha bisogno di essere rilanciata, estendendo l'obbligo a tutti coloro che possono vaccinarsi. Ma non solo. Non si può vivere nel mondo globale pensando di uscire dalla pandemia vaccinando solo i Paesi ricchi. O si dà luogo a una campagna che porti a una immunizzazione di portata globale oppure ci trascineremo l'emergenza per anni, condannando miliardi di vittime innocenti in tutto il mondo". L'esponente di Leu aggiunge: "È per questo che da mesi, come parlamentari italiani ed europei, chiediamo la deroga dei brevetti sui vaccini per consentire la produzione del farmaco su scala globale. La salute pubblica non è un bene come un altro e siamo tutti chiamati a tutelarla. Questo dovrebbe essere il principio guida delle trattative della commissione europea con le aziende produttrici. Il diritto alle cure è universale e non può sottostare a logiche di profitto". (Com)