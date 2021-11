Covid: Lagarde a Torino, mondo nuovo si affronta con riduzione complessità e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare le fake news, affrontare le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e lottare contro la pandemia. Nella sua lectio magistralis, svolta al teatro Carignano di Torino con l'organizzazione dell'Accademia dei Lincei, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha coperto molti dei temi centrali a livello europeo e mondiale. Per la presidente della Bce queste difficoltà si possono affrontare "solo con la cooperazione, la riduzione della complessità - il pubblico deve essere informato con delle prove fattuali presentate in modo accessibile - e più in generale, con misure che dovranno essere eccezionali e complesse". Lagarde ha poi sottolineato il rapporto sempre più importante tra "scienza e politica. Bisogna fare fronte alle emergenze con le evidenze scientifiche". La presidente della Bce ha concluso dicendo che "nel mondo nuovo post-pandemico non si potrà più pensare ad un lavoro per sfere distinte, ma occorrerà rispondere alle sfide attraverso un'economia globale più interconnessa". (Rpi)