Fisco: De Lise (Ungdcec), bene emendamento Conzatti su detassazione under 30

- L'emendamento proposto dalla senatrice Donatella Conzatti (ItaliaViva) sulla detassazione dei redditi di lavoro per gli under 30 è un passo importante per fare dell'Italia un Paese più vicino e attento alle esigenze delle nuove generazioni così come è scritto nel disegno di legge elaborato dall'Ungdcec. La maxi detrazione che annullerebbe la tassazione per ogni tipo di redditi prodotti dai giovani con determinati parametri potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nell'ambito di una riforma del fisco". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. (segue) (Ren)