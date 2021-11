Fisco: De Lise (Ungdcec), bene emendamento Conzatti su detassazione under 30 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

De Lise ha aggiunto: "Purtroppo, però, dobbiamo segnalare ancora una volta l'assenza di rappresentanti ai tavoli di lavoro. Riteniamo incomprensibile che il ministro dell'Economia e delle Finanze non abbia convocato anche le associazioni sindacali dei professionisti per discutere della riforma fiscale. È una scelta che certifica, una volta di più, la mancanza di un investimento sulle nuove generazioni". Dunque ha concluso la sua nota: "Come Unione giovani commercialisti crediamo sia necessario che la politica anche guardi al futuro e non solo al presente: il fisco è una materia che conosciamo molto bene e sulla quale potremmo essere protagonisti del cambiamento".