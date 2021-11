Myanmar: 228 Rohingya arrestati mentre tentavano di lasciare il Paese via mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina del Myanmar ha fermato e sequestrato un’imbarcazione con a bordo 228 persone di etnia Rohingya, tutte arrestate nel tentativo di lasciare il Paese. Lo ha reso noto l’emittente statale “Mrtv”. Il fermo è avvenuto nelle acque al largo di Sittwe, nel nord-ovest del Myanmar. Agli arresti sono finiti anche 33 bambini e cinque membri dell’equipaggio, tutti consegnati alla polizia. Negli ultimi anni centinaia di migliaia di Rohingya hanno lasciato il Paese per sfuggire alle persecuzioni dei militari, spesso intraprendendo pericolosi viaggi via mare. Almeno 32 persone hanno perso la vita nel 2020 a causa del naufragio dell’imbarcazione a bordo della quale tentavano di raggiungere la Malesia. La giunta militare che ha preso il potere in Myanmar lo scorso primo febbraio ha promesso un miglioramento delle relazioni con la minoranza musulmana, i cui componenti tuttavia non vengono ancora riconosciuti come cittadini birmani e continuano a essere sottoposti a rigide limitazioni alla libertà di movimento e all’accesso all’istruzione e alla sanità. (Fim)