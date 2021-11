Bergamo: operaio 46enne schiacciato da mini escavatore, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di 46 anni è stato schiacciato da un piccolo escavatore, mentre si trovava al lavoro questo pomeriggio a Trescore Balneario (Bergamo) in via Francesco Nullo. Secondo quanto riferito da Areu in una nota, poco prima delle 17 l’uomo sarebbe stato portato all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso, con traumi da schiacciamento alla testa e al torace. La dinamica dell’infortunio è al vaglio delle forze dell’ordine. (Rem)