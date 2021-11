Senato: Casellati, Zampetti protagonista resistenza a uno dei più grandi mali mondo contemporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, "Enrico Zampetti è stato protagonista della resistenza politica contro uno dei più grandi mali del mondo contemporaneo, la deportazione nei lager nazisti di centinaia di migliaia di internati militari accanto a quelli per motivi razziali. Da questa esperienza è riuscito a sopravvivere solo grazie al suo 'zaino sulle spalle', come il titolo di questo convegno ci ricorda, rievocando uno dei più significativi passaggi della lunga 'Lettera a Marisa'". Nel corso del suo intervento in occasione del convegno "'Il mio zaino sulle spalle. Il tuo amore, la nostra fede'. Enrico Zampetti e il lager a cent’anni dalla nascita", presso la sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, la seconda carica dello Stato ha aggiunto: "Poche volte mi è capitato di leggere pagine così intime e insieme così universali come quelle che Enrico Zampetti ci ha regalato nel diario del suo internamento. Annotazioni scritte a matita sottile, su carta barattata con un pezzo di pane, che trasmettono ancora oggi il senso di una vitalità e di una moralità superiore a qualsiasi degradazione umana. Pagine di un giovane che anche di fronte all’orrore e alla tribolazione non ha paura di guardare fino in fondo dentro la propria umanità. Che si confronta con una quotidianità dove la fame diventa il nemico più subdolo, dove l’inconsistenza delle razioni rischia di alimentare l’animalità come tentativo estremo di auto-conservazione. Ma che a queste miserie sa contrapporre le grandi riserve del suo zaino. Da un lato l’amore per la fidanzata - ha proseguito Casellati -, un sentimento che, nel tempo folle della guerra e della prigionia, nell’incertezza di una attesa che non sembra avere fine, si sublima e diventa la promessa di una unione che travalica il presente e che è destinata a non esaurirsi mai". (segue) (Rin)