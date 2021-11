Senato: Casellati, Zampetti protagonista resistenza a uno dei più grandi mali mondo contemporaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato ha continuato: "Marisa, la sua 'bambina', come Enrico Zampetti ama chiamarla nel diario, è una grande donna. Una donna che con poche, ma autentiche parole - quel 'sono Marisa', come tu mi hai creato, scritto su una cartolina alla Vigilia di Natale del 1944 - sa dargli una solida speranza nel futuro. Dall’altro lato, vi è la fede cristiana, quella profonda ragione religiosa che diventa il motivo di una resistenza morale, prima ancora che politica, all’ideologia del nazismo. E che, nelle poche celebrazioni liturgiche autorizzate nel lager, offre l’opportunità di liberarsi dalle catene della prigionia e di nutrire l’anima.Enrico Zampetti ha detto tanti no. "No" alla collaborazione armata. "no" alla collaborazione civile con il nemico. Ma soprattutto "no" alla disumanizzazione. "Sì" alla libertà come scelta interiore che nessun sopruso esterno potrà fermare". (Rin)