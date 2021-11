© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Microbiologia dell'ospedale Gregorio Maranon di Madrid ha comunicato la prima conferma della variante Omicron in Spagna in un viaggiatore proveniente dal Sud Africa. "Siamo riusciti a mettere a punto una procedura ultra-rapida che ci permette di avere il risultato il giorno stesso. Il paziente sta bene", ha scritto in un tweet l'ospedale madrileno.(Spm)