Vaccino: Bertolaso, in fiera a Milano un "luna park vaccinale" per i più piccoli e un hub massivo alla stazione MM Garibaldi

- L'hub in fiera vorrebbe diventare un centro di divertimenti dove i bambini si potranno fare le vaccinazioni. Lo ha annunciato Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale in Lombardia, a margine di “stop ai dubbi”, la diretta in corso da Palazzo lombardia visibile anche su Nova.news. “Stiamo lavorando a fare dell'hub in fiera un piccolo luna park a uso e i consumo dei più piccoli quando cominceremo a vaccinarli”, ha spiegato. Beertolaso ha poi annunciato che verrà aperto un grande centro vaccinale nella stazione metropolitana di Garibaldi che sarà un hub massivo come altri che ci sono stati nel passato e stiamo vendendo di aprire altri centri in suermercati dell'Esselunga e altri centri commerciali”. Per quanto riguarda i tempi, Bertolaso ha spiegato che al massimo entro 10 giorni cominceranno a funzionare e, tra domani e dopodomani, daremo i tempi e i numeri.” (Rem)