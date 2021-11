Camera: raccolte 120 adesioni per iniziativa “panchina Arcobaleno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sono oltre 120 le deputate ed i deputati che hanno sottoscritto sinora l'iniziativa lanciata dal deputato di Forza Italia, Elio Vito, per installare una ‘panchina Arcobaleno’ a Montecitorio, "in segno di solidarietà e rispetto nei confronti della comunità Lgbt+" e per testimoniare la "volontà di proseguire la lotta ad ogni forma di odio, violenza e discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere". Si segnalano - si legge in una nota - alcune adesioni particolarmente significative. Hanno aderito il ministro Luigi Di Maio, i capogruppo di Pd, Debora Serracchiani, di Leu, Federico Fornaro, del M5s, Davide Crippa, oltre ai vicepresidenti del gruppo FI, Catia Polidori, e del gruppo Misto, Riccardo Magi, per Azione-+Europa-Radicali Italiani. Hanno inoltre aderito la ex presidente della Camera, Laura Boldrini, 10 ex ministri (Lucia Azzolina, Francesco Boccia, Michela Brambilla, Paola De Micheli, Piero Fassino, Lorenzo Fioramonti, Beatrice Lorenzin, Stefania Prestigiacomo, Gianfranco Rotondi, Elio Vito) e una ex presidente di Regione (Renata Polverini). Hanno firmato per l’iniziativa inoltre complessivamente 11 presidenti di commissione, 7 di permanenti (Brescia, Affari costituzionali-M5s, Casa, Cultura-M5s, Nardi, Attività produttive-Pd; Perantoni, Giustizia-M5s; Rizzo, Difesa-M5s; Rotta, Ambiente-Pd e Fassino, Esteri-Pd); 2 di Commissioni d'inchiesta (Palazzotto, Leu e Romano, Pd); 1 di Delegazione internazionale (Migliore, Iv) ed 1 di Commissione consultiva (Stumpo, Leu), oltre ai vicepresidenti del Copasir (Dieni, M5s) e della commissione Infanzia (Siani, Pd) ed a 3 segretari di presidenza (Daga e Iovino, M5s; Pastorino, Leu). (segue) (Com)