Russia: Opac, fornite informazioni insufficienti su avvelenamento Navalnyj

- La Russia non ha fornito informazioni sufficienti in risposta ai quesiti sull'avvelenamento dell'oppositore Alekseij Navalnyj, sollevati da 45 Stati membri dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), ed inviati a Mosca all'inizio di ottobre. Lo si legge nella dichiarazione congiunta odierna sui risultati della 26ma sessione della Conferenza dei Paesi membri dell'Opac, in coso all'Aia da oggi al 3 dicembre. Secondo le conclusioni degli specialisti tedeschi, confermate da laboratori svedesi e francesi, Navalnyj sarebbe stato avvelenato con una sostanza del gruppo Novichok, facente parte di una famiglia di armi chimiche altamente tossiche. Al contrario, il rappresentante permanente russo presso l'Opac, Aleksandr Shulgin, ha dichiarato oggi che Mosca ha fornito all'Occidente risposte esaurienti sul caso Navalnyj, intervistando 230 testimoni e conducendo 64 esami medici. (Rum)