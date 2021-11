Francia: Antille, ministro Oltremare critica sindacati che non hanno condannato violenze proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese dell'Oltremare, Sebastien Lecornu, ha rimproverato ai sindacati che hanno lanciato gli scioperi in Martinica e in Guadalupa di non aver condannato gli episodi di violenza che si sono verificati durante le proteste. Lecornu sta effettuando una visita nelle Antille francesi dopo gli scontri degli ultimi giorni, scoppiati contro l'obbligo vaccinale anti-coronavirus per il personale sanitario e i rincari di carburante e bollette elettriche. Secondo quanto si legge in una nota, il ministro francese ha incontrato a Pointe-à-Pitre, dei rappresentanti sindacali, che però non hanno condannato le violenze degli ultimi giorni, limitandosi a consegnare dei "documenti di rivendicazione". "La condizione del dialogo è la condanna delle violenze da parte dell'insieme delle forze politiche e sindacali e più precisamente dei tentativi di omicidio contro poliziotti e gendarmi", si legge in un comunicato. I rappresentanti sindacali sostengono invece che Lecornu "non è venuto per negoziare ma perché è stato obbligato dal rapporto di forza" che si è creato. (Frp)