Croazia: Banca centrale, utili degli istituti di credito in aumento su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diminuzione dei crediti deteriorati totali è stata influenzata dalla loro diminuzione nelle società non finanziarie. In questo settore la quota di crediti deteriorati è diminuita dal 12,5 al 10,7 per cento. I crediti deteriorati hanno continuato ad aumentare nel portafoglio prestiti alle famiglie, ma grazie alla crescita dei prestiti e degli anticipi la quota di crediti deteriorati è rimasta al 7,1 per cento. La liquidità del sistema bancario misurata dal coefficiente di copertura della liquidità è ancora a un livello elevato, pari al 206,9 per cento, e tutti gli istituti di credito soddisfano i requisiti minimi di liquidità prescritti. (Seb)