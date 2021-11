Ue: Commissione stanzierà 1,76 milioni di euro per progetto redazione giornalistica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea finanzierà con 1,76 milioni di euro la nascita di un consorzio per la creazione di una redazione europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Johannes Bahrke. "La Commissione finanzierà con 1,76 milioni di euro" l'iniziativa giornalistica della redazione europea, cioè "un consorzio di 16 media europei, per la maggior parte agenzie di stampa", dove la tedesca "Dpa coordinerà questo consorzio", ha detto il portavoce. "Lo scopo è guidare il dibattito sui temi europei nell'opinione pubblica europea in più lingue", ha spiegato il portavoce. Il luogo della sede è ancora da definire, "la ricerca del luogo è ancora in corso", e "il progetto inizierà a gennaio", ha aggiunto. (Beb)