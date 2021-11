Cultura: inaugurazione mostra Aleksandr Nevskij al Centro Russo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dicembre alle 18:30 al Centro Russo a Roma si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte documentaria e multimediale "Aleksandr Nevskij" dedicata all'800mo anniversario di una delle figure più significative della storia russa.⁣⁣ Tra le opere esposte le preziose fotografie dalle riprese del famoso lungometraggio "Aleksandr Nevskij" di Sergei Eisenstein, si legge in un comunicato. L'immagine contemporanea dell’eroe nazionale russo è rappresentata dalle opere del talentuoso gruppo familiare di autori Kirill e Denis Bobylev.⁣⁣ Il film del 2021 sulla vita di Aleksandr Nevskij fornirà una valutazione dettagliata della sua importanza storica. Un altro film-presentazione parlerà del principe di Novgorod come difensore non solo della Russia, ma anche dell'Europa dalla minaccia Tataro-mongola. Aleksandr Nevskij non è solo un guerriero, ma anche un eccezionale diplomatico che ha costruito le basi del diritto internazionale.⁣⁣ (segue) (Res)