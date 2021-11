Milano:ds Fd’I ordine del giorno su utero in affitto, il Comune si impegni nella sensibilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Milano presenterà un ordine del giorno che riguarderà il tema dell’utero in affitto. In quest'occasione, però, quel che l’opposizione richiede al Comune è di intraprendere una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla legge 40 del 2004, che vieta la pratica della maternità surrogata in Italia. Lo ha spiegato oggi in conferenza stampa il capogruppo Andrea Mascaretti, affiancato per l’occasione dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Milano Stefano Maullu e dalle senatrici Daniela Santanchè (in presenza) e Isabella Rauti (da remoto). “Abbiamo ritenuto di presentare un ordine del giorno – ha spiegato Mascaretti - perché riteniamo sia una tematica importante. Ci muoviamo su una legge già in vigore, ma con quello che sta succedendo riteniamo che la proposta di legge che abbiamo portato in parlamento, che punta a punire anche chi esegue la pratica all’eserto, debba essere promossa anche a Milano, che deve sensibilizzare i cittadini a rispettare la legge, perché chi va all’estero e segue questa strada non è detto che siano del tutto informato a riguardo”. (segue) (Rem)