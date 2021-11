Milano:ds Fd’I ordine del giorno su utero in affitto, il Comune si impegni nella sensibilizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di Fd’I di una maggiore sensibilizzazione sul tema si basa tanto su presupposti legislativi (la sopracitata legge 40 del 2004) quanto su posizioni di natura etica, come ha tenuto a ribadire la senatrice Santanchè. “Quando ho visto la pubblicità dell’Ucrania dove si facevano sconti per l’affitto di utero per il black Friday – ha dichiarato Santanchè - ho pensato che non voglio vivere in un mondo come questo. Crediamo che voglia diventare un reato universale, Fdi è impegnata da questo punto di vista e faremo tutto il possibile per colmare un vuoto legislativo”. L’impegno che il partito intende proporre a livello cittadino si affianca ad un’azione già in corso a livello parlamentare nazionale volta a rendere reato l’utero in affitto anche in caso se ne faccia ricorso in un Paese estero, come ha anche illustrato la senatrice Rauti. “Noi stiamo parlando di una proposta di legge che il gruppo Fdi ha presentato in camera e senato a inizio legislatura – ha dichiarato Rauti -, e mentre alla camera è andata faticosamente avanti, al senato non è andata avanti. Obiettivo della petizione che stiamo proponendo ora, una raccolta di firme sia cartacea che online, è che venga discussa in parlamento la proposta di legge”. (Rem)