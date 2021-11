Sardegna: a Cagliari da mercoledì i Mercatini tradizionali di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarantatre casette in legno, un albero di natale alto sei metri, animazione per le strade il tutto racchiuso in trentanove giorni dedicati alla magia del Natale. Questi i numeri dei Mercatini tradizionali di Natale a Cagliari che, dopo la lunga attesa di un anno per la pandemia, riaprono i battenti. A partire da mercoledì 1 dicembre 2021, infatti, il Corso Vittorio Emanuele II e la Piazza Yenne diventeranno il cuore pulsante del Natale nel capoluogo sardo con le casette in legno che accoglieranno cittadini e turisti, pronti a riassaporare il clima natalizio. L'obiettivo è quello di far vivere un periodo di serenità e far respirare l'atmosfera del Natale soprattutto ai bambini che per troppo tempo hanno dovuto subire le limitazioni dettate dalle norme sul contenimento del Covid-19. (segue) (Rsc)