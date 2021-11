Sardegna: a Cagliari da mercoledì i Mercatini tradizionali di Natale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli della manifestazione, che animerà il centro storico e le vie dello shopping, sono stati illustrati questa mattina, lunedì 29 novembre 2021, in una conferenza stampa alla quale ha partecipato, in via telematica, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Presente anche l'Assessore alle Attività Produttive, Alessandro Sorgia e, per gli organizzatori, Emanuele Frongia e Ornella Porcedda del Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio Emanuele II. "Stiamo ancora vivendo una situazione particolare - ha commentato il Sindaco Truzzu - quindi chiediamo ai cittadini massima attenzione e le giuste precauzioni perché la pandemia non è ancora terminata. Abbiamo, comunque, voluto, insieme alle associazioni dei commercianti, cercare di realizzare un programma che ci riportasse il più possibile vicini alla normalità. E che facesse sentire il senso di questa festa ai nostri concittadini. Vogliamo recuperare, almeno in parte, ciò che abbiamo perso nel corso dell'ultimo anno. Come amministrazione abbiamo lavorato ad un programma il più ricco possibile ma sempre con attenzione ad un criterio di sobrietà". (segue) (Rsc)