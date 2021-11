Sardegna: a Cagliari da mercoledì i Mercatini tradizionali di Natale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione che possa dare respiro ai commercianti, duramente provati da questo lungo periodo di pandemia, ma soprattutto che possa far tornare il sorriso sui volti dei bambini che sono stati quelli più penalizzati nel vivere questa situazione. "Questo per noi è un anno di ripartenza e - ha aggiunto l'assessore Sorgia - ovviamente per i cittadini, soprattutto per i bambini che tra chiusure e didattica a distanza hanno sofferto per tanto tempo. E anche le attività produttive hanno dovuto sopportare tanti disagi. Questa ripartenza riguarda tutti". "Quando ci siamo incontrati a ottobre - conferma di Emanuele Frongia - è stato chiaro che questo dovesse essere un Natale dedicato ai bambini. Abbiamo tante sorprese per questa edizione e sono già pronti spettacoli di animazione, cori, musica e gli Elfi in giro per le strade insieme a Babbo Natale". Necessario il green pass per chi si reca ad acquistare nella casette di legno, la speranza degli organizzatori e dell'amministrazione è che la situazione non peggiori, rendendo necessarie ulteriori misure restrittive. "Speriamo - ha concluso Ornella Porcedda, vice Presidente del Ccn Corso Vittorio - che tutto vada bene e che si possa vivere un Natale sereno". (Rsc)