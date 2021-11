Usa: voci su dimissioni Jack Dorsey fanno volare le azioni di Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Twitter hanno assistito a un forte e improvviso rialzo dopo la notizia, pubblicata dall’emittente “Cnbc”, delle imminenti dimissioni del suo amministratore delegato Jack Dorsey. Il valore delle azioni della società di San Francisco ha guadagnato oltre il 5 per cento nella sessione mattutina, dopo che negli ultimi tre mesi aveva perso più di 20 punti percentuali. Al momento non è chiaro per quale motivo Dorsey, che è anche tra i fondatori di Twitter, abbia deciso di dimettersi. Il dirigente ricopre anche il ruolo di amministratore delegato di Square, una controllata attiva nel settore dei pagamenti elettronici e nel 2020, dopo essere entrato nel capitale azionario con una quota del 4 per cento e un investimento da un miliardo di dollari, il fondo Elliott aveva pressato per un passo indietro da parte sua dal ruolo di Ad di almeno una delle due società. Al contrario, Dorsey aveva annunciato l’intenzione di trascorrere sei mesi in Africa continuando a guidare la società da remoto. (segue) (Nys)