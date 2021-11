Brasile: ministro Esteri, misure Ue contro deforestazione "miopi" e "protezioniste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos França, ha criticato la proposta dell'Unione europea (Ue) di obbligare le aziende brasiliane che vendono prodotti agricoli a dimostrare che la produzione non è stata effettuata su terreni degradati o deforestati a partire dal 2020. Per il governo brasiliano le misure proposte sarebbero "miopi" e "protezioniste". L'iniziativa di Bruxelles potrebbe avere pesanti ricadute sull'export del Paese amazzonico di risorse come legna, carne, olio di palma, caffè o cacao. "Quello che non posso accettare è la questione ambientale" sia usata a fini "di protezionismo commerciale. È un male per i consumatori, per i flussi commerciali", ha detto França in un'intervista al quotidiano "Financial Times". "Penso che ci sia una certa miopia in questo da parte dell'Unione europea", ha aggiunto. (segue) (Brb)