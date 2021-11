Brasile: ministro Esteri, misure Ue contro deforestazione "miopi" e "protezioniste" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della diplomazia brasiliana ha ricondotto una volta di più il tema alla storica contrapposizione con Parigi sui temi dell'agroalimentare. La misura dell'Ue risente per il ministro delle "ragioni di politica interna del governo francese, in appoggio ai suoi agricoltori. Dal punto di vista ambientale non è corretto che diano sussidi agricoli dal momento che acqua e terra dono risorse scarse e uno sfruttamento inefficiente non è sostenibile", ha detto França secondo cui, "è meglio coltivare qui in Brasile ì, dove l'agricoltura è sempre più sviluppata tecnologicamente, di quanto non sia produrre in Francia". (segue) (Brb)