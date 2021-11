Brasile: ministro Esteri, misure Ue contro deforestazione "miopi" e "protezioniste" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo novembre, durante la Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop26), tenutasi a Glasgow, nel Regno Unito, i leader di oltre 100 paesi, incluso il Brasile, si sono impegnati a fermare e invertire la deforestazione e il degrado del territorio entro alla fine di questo decennio. L'impegno per invertire la deforestazione entro il 2030 è stato accompagnato da finanziamenti pubblici e privati, che ammontano a circa 20 miliardi di dollari. A pochi giorni dalla conclusione della conferenza sul clima, il 18 novembre, l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) ha pubblicato i più recenti e allarmanti dati sul processo di deforestazione in corso in Brasile. In particolare la deforestazione nei 9 stati che ospitano parte della foresta pluviale registrata tra agosto 2020 a luglio 2021 è stata la più alta del periodo dal 2006, con circa 13.200 chilometri quadrati di foresta perduti. Si tratta di un aumento del 22 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti. (segue) (Brb)