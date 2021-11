Brasile: ministro Esteri, misure Ue contro deforestazione "miopi" e "protezioniste" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro França aveva minimizzato il dato "i numeri sono sorprendenti ma non sono così male come sembrano". "Non c'è nessuna volontà da parte del Brasile di nascondere il problema. Quando c'è deforestazione illegale, è spesso collegata ad altri crimini, come violazioni delle leggi sul lavoro, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Lo stiamo trattando come una questione per la polizia e sta dando risultati", ha spiegato França. Sul provvedimento europeo, il ministro ha detto di comprendere "le ragioni politiche interne del governo francese intenzionato a sostenere i propri agricoltori. Non è corretto dal punto di vista ambientale fornire sussidi agricoli, poiché la terra e l'acqua sono risorse scarse e il loro funzionamento inefficiente non è sostenibile. È meglio piantare qui in Brasile, dove l'agricoltura è sempre più tecnologicamente avanzata, che produrre in Francia". (Brb)