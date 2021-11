Latina: parla con gli angeli per sottrarre soldi a donna, arrestata finta veggente e complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha convinto una donna di essere capace di parlare con gli angeli, riducendola in uno stato di sudditanza e, dietro a minacce e percosse, si è fatta consegnare ingenti somme di danaro. Per questo, a conclusione di indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Latina, coordinati dal procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, la donna Barbara S., 51 anni, e il suo complice, Angelo D.P. 28 anni, sono stati arrestati per reati di estorsione, violenza privata, minacce, percosse, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento e truffa continuata in concorso. Le indagini hanno ricostruito che gli indagati, sfruttando il periodo di particolare vulnerabilità e fragilità della vittima, una donna di Latina, a seguito di un incidente stradale, le hanno fatto credere che la 51enne arrestata fosse una veggente in grado di parlare con gli angeli. Con questo convincimento la vittima a consegnare ai due la somma contante di 900 euro per la compilazione del modello di constatazione amichevole a seguito di sinistro, e successivamente, prima mediante artifizi e raggiri, e successivamente tramite vere e proprie minacce, destinate, oltre che alla donna, anche ai suoi familiari, somme di denaro via via crescenti, ammontanti a circa 4.500 euro, fino ad arrivare a consegnare agli odierni arrestati una carta Postepay intestata alla vittima, con la quale sono stati operati movimenti non autorizzati per un ammontare di circa 650 euro spesi in 12 giorni. (segue) (Rer)