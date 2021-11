Latina: parla con gli angeli per sottrarre soldi a donna, arrestata finta veggente e complice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenze nei confronti dei propri familiari, nei confronti dei quali la stessa vittima si è mostrata reticente fino all’ultimo, al punto di meditare di compiere gesti estremi pur di non rivelare loro la verità dei fatti e delle minacce ricevute: “Comportati bene, noi l’altra gente la squartiamo”, le avrebbero detto i due indagati al fine di convincere la donna a consegnare, in una delle diverse occasioni, delle somme di danaro, oppure prospettando l’ipotesi che, a causa dei mancati pagamenti, la donna sarebbe andata in carcere e che quindi potesse veder revocata la potestà genitoriale. A nulla è valso il tentativo dei rei di eliminare le tracce dei contatti avuti con la vittima, cancellando quindi le conversazioni avvenute sui social network ed eliminando altresì profili Whatsapp ed i propri contatti dai numeri salvati in rubrica, le investigazioni dei militari dell’Arma hanno permesso di venire a conoscenza di tutte le condotte delittuose poste in essere dagli arrestati che hanno permesso dapprima di interrompere questa spirale di minacce e violenza, e finalmente di donare nuovamente serenità alla vittima. (Rer)