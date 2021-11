© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera al ministro dell'Economia Daniele Franco "ribadiremo la nostra posizione: gli 8 miliardi di riduzione fiscale devono andare tutti a lavoratori e pensionati. Diciamo no a qualsiasi operazione che non dia risposte ai redditi bassi e no alla riduzione dell’Irap". Lo scrive la Cgil in un tweet. (Rin)