Tunisia: Covid, compagnia aerea Tunisair sospende tutti i collegamenti con il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera tunisina, Tunisair, ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e per il Marocco fino a nuovo avviso. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea sulla sua pagina Facebook ufficiale, affermando che la decisione è stata presa dopo l’annuncio delle autorità marocchine riguardo la sospensione di tutti i voli verso il Regno nordafricano. Secondo quanto riferito dal Marocco, la decisione nasce dalla necessità “di far fronte alla rapida diffusione della nuova variante Covid nota come Omicron”.(Tut)