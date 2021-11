Tunisia: proteste a Sidi Bouzid per richiedere sviluppo e risolvere crisi miniera fosfati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti delle città di Meknassi e Menzel Bouzaiane, nel governatorato di Sidi Bouzid, nell'area centrale della Tunisia, culla della rivoluzione del 2011, hanno partecipato a due distinte marce di protesta per chiedere il rilascio di alcuni lavoratori arrestati, per trovare soluzioni al problema della chiusura della miniera di fosfati e per sollecitare lo sviluppo nella zona. Lo riferisce l'agenzia stampa ufficiale "Tap", spiegando che gli uffici pubblici nelle due città sono stati chiusi a causa delle proteste, dopo che i manifestanti hanno denunciato la mancata risposta da parte del governo alle richieste sociali, in particolare relative alla miniera di fosfati di Meknassi. Le due città sono teatro di proteste dalla scorsa settimana a causa dell'interruzione delle attività estrattive, del mancato pagamento dei salari e dell'arresto di tre minatori avvenuto il 23 novembre a Kairouan, mentre rientravano dalla Tunisi dove avevano partecipato a una sessione negoziale presso il ministero dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia. (Tut)