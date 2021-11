Tunisia: variante Covid Omicron, Paese non intende chiudere le frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tunisine non hanno alcuna intenzione di chiudere i confini a seguito della rapida diffusione della nuova variante del Covid Omicron in vari Paesi dell’Africa. Lo ha dichiarato il membro della campagna nazionale per la vaccinazione anti-Covid, Chokri Jeribi, intervistato dall’emittente radiofonica “Diwan Fm”, precisando che il ministero della Salute ha comunque rafforzato i controlli sugli arrivi in Tunisia, ritenendo che le misure adottate finora siano sufficienti. Jeribi ha sottolineato l'importanza di intensificare le campagne di vaccinazione, osservando che il 27 per cento dei tunisini non ha ancora ricevuto la prima dose mentre 73 per cento della popolazione ha ricevuto una sola dose.(Tut)