Imprese: Genco (Leonardo), nostro piano industriale integrato imperniato su principi sostenibilità

- Sui principi della sostenibilità, "noi abbiamo imperniato il nostro piano industriale integrato, dove la sostenibilità economica e sociale sono elementi fondamentali affinché la realtà Leonardo possa continuare a svilupparsi nel tempo in modo stabile, e possa continuare a essere un agente positivo negli ambienti in cui va a operare". Lo ha sottolineato Alessandra Genco, chief financial officer di Leonardo, intervenendo alla Conferenza "Etica ed Economia" organizzata da Nemetria.(Rin)