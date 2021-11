Sicurezza cibernetica: Rizzo e Tofalo in visita al Cor Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mondo della Difesa ha bisogno di una informazione libera, seria e in grado di tenere aperto il confronto con la società civile come quella proposta da Agenzia Nova" Gianluca Rizzo

Presidente della Commissione Difesa dellaCamera dei Deputati

23 luglio 2021

- Questo pomeriggio il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Gianluca Rizzo, insieme al deputato Angelo Tofalo, già sottosegretario alla Difesa nei governi Conte I e Conte II, hanno visitato la sede del Comando per le operazioni in rete della Difesa (Cor Difesa). Lo si legge in una nota. La visita è servita per comprendere lo stato di avanzamento di questo progetto innovativo cominciato nel 2018 e reso operativo il 20 marzo 2020, che è andato a ricoprire una importanza strategica per la sicurezza cibernetica del dicastero e delle Forze armate. Il Cor Difesa - continua la nota - è oggi il comando della Difesa che ha l'obiettivo di garantire, con visione interforze, unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico. Il Cor Difesa è messo alle dirette dipendenze del Covi, Comando operativo di vertice interforze. A ricevere la delegazione il comandante del Centro. Nel corso della visita, Rizzo e Tofalo hanno avuto modo di approfondire lo stato dei lavori e le azioni da compiere per poter esprimere al massimo le capacità del Comando per le operazioni in rete in considerazione delle crescenti minacce nel campo della cyber sicurezza a cui è soggetto il nostro Paese.(Com)