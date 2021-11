Covid: Abrignani (Cts), Omicron più diffusiva di Delta, attendiamo dati in prossimi 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nuova variante Omicron "i nostri colleghi sudafricani ci dicono che dovrebbe essere più diffusiva della Delta, quindi potrebbe avere un vantaggio competitivo nel prendere piede perché si diffonde più rapidamente". Lo ha detto l’immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, Sergio Abrignani, durante il programma "Timeline" di Sky tg24. "Non sappiamo quanto le risposte indotte dai vaccini non proteggano, tuttavia quello che ci aspettiamo è che probabilmente, come con la variante Delta, ci sia un calo di efficacia nel proteggere dall’infezione ma una buona protezione da una malattia severa: bisogna aspettare per vedere, nei prossimi quindici giorni, cosa ci diranno i dati sul campo", ha spiegato. (segue) (Rin)