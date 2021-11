Covid: Abrignani (Cts), Omicron più diffusiva di Delta, attendiamo dati in prossimi 15 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’altra cosa che non sappiamo è se induca una malattia più severa rispetto alla Delta. Secondo alcuni no, però i dati che ci sono in Sudafrica si riferiscono sia ad una popolazione molto giovane, con un’età media di 58 anni, e sia a vaccinati da più di sei mesi", ha aggiunto Abrignani per poi concludere che il messaggio "è: non sappiamo tanto, attenzione, ma niente panico. Potrebbe essere una variante come la Delta, leggermente peggio, o potrebbe anche non essere peggiore. Aspettiamo i dati e non facciamoci prendere dal panico". (Rin)