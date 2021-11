Torino: Ricca (Lega) a "Nova", no Ztl, sì a pedonalizzazione ulteriore di via Roma e piazza Castello - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra idea di centro storico vivibile e camminabile è quella di togliere la Ztl favorendo invece le pedonalizzazioni. Penso ad esempio alle parti mancanti di Via Roma e ad un pezzo in più di piazza Castello. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il Consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca a margine della discussione in Sala Rossa a Palazzo Civico. "Dobbiamo dare la possibilità ai torinesi di riappropriarsi delle proprie vie", ha concluso. (Rpi)