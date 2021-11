Roma: in Metro con la chitarra diretti al successo, le speranze di tre giovani musicisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stazione dopo stazione, fanno valere il timbro della loro voce e il suono delle loro chitarre sullo sferragliare del treno della Metro A di Roma. Sono tre giovanissimi musicisti che hanno scelto la metropolitana della Capitale come palcoscenico, e i distratti passeggeri che l’affollano tutti i giorni, come pubblico davanti al quale esibirsi. Marco, Dario ed Emiliano, hanno 25 anni, studiano musica e conservano il segno di poter continuare a vivere della loro passione. “L’alternativa per noi musicisti è andare a fare i camerieri o i lavapiatti”. Dice Marco ad “Agenzia Nova”. “In questa maniera, invece, riusciamo a mettere a frutto i nostri studi”. La scelta musicale spazia tra i testi di Bob Dylan e dei Beatles e da più di un anno fanno dei piccoli concerti spostandosi da un vagone all’atro del convoglio. (segue) (Rer)