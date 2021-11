Roma: in Metro con la chitarra diretti al successo, le speranze di tre giovani musicisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcune volte i vigilanti della Metro ci mandano via, lo sappiamo, è il loro lavoro ma la gente ci apprezza e, grazie alle loro offerte, riusciamo a pagare l’affitto e abbiamo di che vivere e studiare” aggiunge Dario. La scelta della Metro A non è casuale e ha motivazioni ben chiare. “Facciamo da Colli Albani a Valle Aurelia, andata e ritorno, perché, rispetto alla Line B è più comoda, è meno rumorosa e c’è più gente – spiegano-. Inoltre, la metro, rispetto agli ambienti esterni, ci permette di cantare e suonare senza l’amplificazione, ma perché possiamo farlo tutti i giorni, anche se piove”. Ma su questo aspetto però, sembrano intenzionati ad ampliare la loro offerta. “Ci stiamo attrezzando – dice Emiliano – e il passo successivo è quella di esibirci in piazza del Popolo con la necessaria amplificazione”. (segue) (Rer)