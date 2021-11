Sardegna: a Cagliari intervento di recupero del cimitero monumentale di Bonaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso un primo intervento di recupero strutturale del cimitero monumentale di Bonaria. In particolare sono stati restaurati 224 colombari dell'Orto delle Palme: ora potranno complessivamente ospitare 1.008 urne cinerarie familiari. I lavori hanno riguardato anche 11 cappelle, comprese le cappelle Rossi e De Candia, che custodiscono al loro interno importanti opere d'arte. La spesa di 1.125.000 euro è stata pressoché completamente coperta dalle risorse comunali, mentre 238 mila euro sono stati finanziati dal ministero della Cultura. "Frutto del lavoro di squadra", queste le parole dell'assessore Rita Dedola (Servizi demografici, elettorali e cimiteriali). "L'intervento rientra nell'ambito di un progetto più ampio dell'Amministrazione comunale per valorizzare il Cimitero. Custodisce - ha concluso - la memoria della città sin dai suoi albori". Intanto, "gli uffici comunali, insieme a quelli della Sovrintendenza - ha annunciato Gabriella Dedda, assessore ai Lavori pubblici - sono già all'opera per progettare l'intervento di recupero anche dei rimanenti blocchi di loculi nella stessa frazione del cimitero, che hanno subito il degrado del tempo". I colombari sono stati costruiti alla fine degli anni Venti. Furono realizzati in calcestruzzo armato e laterizio, allora materiale "nuovo", ha spiegato Paola Mura, l'architetto che ha seguito i lavori del Comune. "Alla fine del secolo scorso - ha aggiunto - era prevista la loro demolizione a causa del degrado e rischio crollo". (segue) (Rsc)