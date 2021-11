Italia-Francia: M5s, importante accordo tra Parlamenti per rafforzare dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Politiche ed Esteri segnalano: "Dopo il Trattato del Quirinale, un accordo importante che potenzia il nostro ruolo in Europa, con l’odierno protocollo di intesa, appena siglato tra il presidente della Camera Roberto Fico e il suo omologo transalpino, Richard Ferrand, andiamo a rafforzare ulteriormente il dialogo tra il nostro Paese e la Francia. Siamo convinti - aggiungono i parlamentari in una nota congiunta - che questa sia la strada giusta e che la diplomazia parlamentare sia una risorsa aggiuntiva per rinsaldare questo legame di amicizia tra noi e la Francia". Gli esponenti del M5s proseguono: "L’iniziativa del presidente Fico è condivisibile perché, oltre a potenziare la relazione tra le due Assemblee, ricordando il ruolo del Parlamento nelle nostre democrazie, va a evidenziare i valori comuni che contraddistinguono sia Italia che Francia: valori di libertà, tolleranza e coesione sociale. Da oggi abbiamo uno strumento in più di cooperazione che va adesso coltivato e valorizzato". (Com)