Speciale infrastrutture: Piemonte, 2 milioni di euro di contributi ai consorzi bonifica ed enti irrigui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha assegnato 2 milioni di euro di contributi a favore dei consorzi di bonifica e agli enti gestori di comprensori o infrastrutture irrigue. L'obiettivo è quello di finanziare le spese di progettazione delle infrastrutture irrigue e di bonifica sul territorio piemontese. "Con questa dotazione finanziaria significativa diamo un sostegno concreto ai soggetti preposti alla gestione del sistema irriguo piemontese, affinché possano attuare interventi di bonifica e di gestione efficiente delle risorse idriche - ha affermato l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa -. Sono queste azioni strategiche sia per la sviluppo delle produzioni agricole sia per la difesa e la conservazione del suolo. Considerando gli eventi atmosferici estremi dovuti al cambiamento climatico, come alluvioni e siccità, i consorzi di bonifica e gli enti irrigui ricoprono un ruolo fondamentale nella programmazione di messa in sicurezza del nostro territorio”, ha concluso. (Rpi)